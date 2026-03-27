Hospital de Toledo realizará un estudio forense del área de Anatomía Patológica tras intoxicaciones de trabajadores

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TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo va a poner en marcha nuevas actuaciones en el área de Anatomía Patológica del Hospital Universitario con el objetivo de profundizar en el análisis de la situación y complementar las que se han venido realizando de forma continuada, tras no haberse identificado hasta el momento una causa coadyuvante de la sintomatología referida por algunos profesionales.

Las medidas que se van a desplegar, y que han sido presentadas hoy a los miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral, se sustentan, al igual que todas las actuaciones realizadas desde el inicio, en criterios estrictamente técnicos y objetivos emitidos tanto desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales como de la Inspección de Trabajo, con el objetivo de proteger la salud de los profesionales y garantizar la actividad asistencial.

Entre las nuevas acciones se contempla la contratación de una empresa especializada para la realización de un análisis forense de esta área, que permitirá ejecutar un estudio de mayor alcance de las condiciones ambientales, estructurales y de funcionamiento de estas instalaciones, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Este tipo de estudios incluyen una evaluación detallada del entorno, analizando aspectos como ventilación y climatización, materiales estructurales y sistemas de extracción, así como la posible presencia y exposición a agentes nocivos.

Asimismo, y en función de las necesidades que puedan derivarse de estos trabajos, se elaborará un plan funcional que contemple la posible reubicación de la actividad del laboratorio de Anatomía Patológica.

Todas estas actuaciones se enmarcan en la actualización de las recomendaciones técnicas del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que inciden en la necesidad de continuar con medidas complementarias sobre instalaciones, sistemas de climatización, ventilación y otros elementos estructurales, en un contexto en el que no se ha identificado una causa concluyente.

MÁS DE MIL HORAS DE MEDICIONES

Hasta la fecha, tres empresas, BSA --Seguridad Ambiental--, SGS y Ambisalud, han realizado trabajos para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones de ventilación, extracción de aire, climatización y sistemas de mantenimiento de presiones en el área de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, concluyendo que su funcionamiento es correcto.

A estas empresas se ha unido el Instituto de Tecnología Química y Medioambiental de Ciudad Real (Itquima UCLM), que ha realizado una evaluación de la exposición laboral a contaminantes químicos en el área de los laboratorios, sin resultados concluyentes.

Asimismo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, junto a la empresa concesionaria, han desarrollado de forma continuada actuaciones técnicas de revisión de instalaciones, equipamiento y mediciones, así como vigilancia de la salud de los profesionales.

Hasta el momento se han registrado más de 1.000 horas de mediciones en el área de los laboratorios, con valores de exposición por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente.

La dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo continuará informando con transparencia de cualquier avance relevante y mantiene su compromiso con la seguridad de los profesionales, el rigor técnico y la mejora continua de las condiciones de trabajo.