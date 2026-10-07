El Hospital de Toledo refuerza las medidas de seguridad en Anatomía Patológica con actuaciones preventivas y técnicas

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TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo pondrá en marcha nuevas actuaciones en el servicio de Anatomía Patológica para reforzar las medidas de seguridad y salud de los profesionales, a pesar de que las últimas mediciones realizadas por la empresa especializada Serveo se mantienen por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente y de que, hasta el momento, los estudios realizados no han permitido determinar una causa concreta asociada al funcionamiento de las instalaciones.

El Hospital Universitario de Toledo ha completado una nueva fase de evaluación técnica y ambiental en las áreas de laboratorio, incorporando nuevas mediciones y análisis especializados que han permitido definir un plan de actuaciones orientadas a reforzar la seguridad de los trabajadores, la monitorización y la mejora continua de las instalaciones, ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta nueva fase amplía la información obtenida en los estudios realizados durante los últimos meses y permite disponer de una base técnica más completa para la toma de decisiones y la planificación de nuevas medidas.

La Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo continúa desarrollando estas actuaciones en coordinación con los servicios implicados, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Unidad Técnica y la Sociedad Concesionaria, manteniendo como prioridad la protección de la salud de los profesionales y el rigor técnico en la evaluación de la situación.

Como continuación de los trabajos iniciados meses atrás, se han completado nuevos análisis ambientales mediante captadores pasivos de larga duración, instalados en distintas dependencias de los laboratorios y en los sistemas de climatización, que han permitido comparar periodos con distintos escenarios de funcionamiento de los equipos.

Los resultados obtenidos muestran que las concentraciones analizadas se sitúan por debajo de los valores de referencia utilizados en el estudio. Asimismo, los datos recogidos han permitido ampliar el conocimiento sobre el comportamiento ambiental de las instalaciones y orientar de forma más precisa las nuevas actuaciones previstas.

Los estudios realizados hasta la fecha no han permitido determinar una causa concreta asociada a la situación en estudio, por lo que se continuará avanzando en su evaluación mediante actuaciones complementarias sobre las instalaciones, nuevas campañas de monitorización y medidas preventivas adicionales.

NUEVAS ACTUACIONES PREVISTAS

A partir de los resultados obtenidos, se ha definido un plan que reúne las medidas ya implantadas, las que se encuentran en desarrollo y las previstas para las próximas fases.

Las actuaciones previstas incluyen intervenciones en los sistemas de climatización y extracción, la verificación de la configuración real de las instalaciones, la optimización de los caudales y las renovaciones de aire, mejoras en la red de saneamiento y el refuerzo de los sistemas de monitorización y registro de datos ambientales, así como nuevos análisis y acciones de seguimiento.

Asimismo, se contemplan acciones preventivas y organizativas relacionadas con los procedimientos de trabajo, la evaluación de la exposición a determinados productos químicos, la formación, las buenas prácticas operativas y la mejora de los protocolos de comunicación y respuesta ante incidencias ambientales.

Estas intervenciones se suman a las ya realizadas, entre las que destacan la inspección interior de los conductos de climatización mediante cámaras, las mejoras ejecutadas en distintos elementos de la red de saneamiento y los análisis ambientales desarrollados hasta el momento, cuyos resultados han contribuido a definir las próximas actuaciones.

La Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo continuará realizando un seguimiento permanente de todas las actuaciones incluidas en esta programación, con revisiones periódicas de los avances y la verificación técnica de los resultados obtenidos.

Además, ninguna de las actuaciones previstas se considerará finalizada únicamente por su ejecución material, sino que deberá acreditarse documentalmente su eficacia y, cuando corresponda, verificarse mediante nuevas mediciones y comprobaciones técnicas.

Durante todo este proceso, el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo mantendrá las medidas preventivas actualmente implantadas, reafirmando su compromiso con la seguridad de los profesionales, la evidencia técnica y la mejora continua de las condiciones de trabajo en el entorno hospitalario.