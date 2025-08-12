El Hospital Universitario de Toledo registra 25 donaciones de órganos en los primeros siete meses de este año

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud Castilla-La Mancha, ha registrado en los primeros siete meses del año un total de 25 donaciones de órganos, siete de ellas registradas en un mismo mes.

De estos 25 donantes, 14 fueron en muerte encefálica y 11 en asistolia controlada, un tipo de donación cada vez más consolidado gracias al uso de soporte ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que permite preservar órganos en condiciones óptimas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Especialmente significativo son las 7 donaciones que se han alcanzado en solo un mes, de las que 4 fueron en una misma semana, lo que representa un récord en la historia del hospital y una cifra que evidencia la extraordinaria capacidad de los programas de donación y trasplantes del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo dirigidos por la Coordinación de Trasplantes.

En este sentido, destaca una jornada especialmente relevante cuando en un mismo día se llevó a cabo una donación en el propio hospital y, de forma simultánea, se coordinó con éxito la extracción de un hígado en otro centro hospitalario para ser implantado inmediatamente en el Hospital Universitario de Toledo a un paciente en urgencia cero.

La urgencia cero es una situación de prioridad nacional para pacientes en estado crítico que requieren un trasplante de forma inminente para no fallecer.

La coordinadora médica de Trasplantes del Hospital de Toledo, la doctora María Luisa Rodríguez, ha querido destacar que este logro "no sería posible sin la generosidad de los pacientes y sus familias, quienes en momentos de profundo dolor deciden regalar vida a otras personas".

Además, la doctora Rodríguez subraya que estas cifras "solo pueden entenderse gracias al robusto y bien engrasado sistema de coordinación de donación y trasplante con el que cuenta el centro, así como al compromiso y la gran implicación de un amplio equipo multidisciplinar compuesto por facultativos de diferentes especialidades, tanto quirúrgicas como médicas, profesionales de Enfermería, TCAE, celadores, personal administrativo, entre otros".

Por otra parte, en los primeros siete meses de este año se han registrado un total de 28 trasplantes renales, que supera las cifras del mismo periodo del pasado año, y un total de 6 trasplantes hepáticos desde que se puso en marcha el programa el pasado mes de abril, de los que 2 han sido urgencia cero, lo que subraya la capacidad del centro para atender con éxito casos de máxima complejidad.

Además, el Hospital Universitario de Toledo ha realizado desde el pasado año cuatro donaciones cardiacas en asistolia controlada, gracias a que ha podido reunir todos los requisitos para lograr que la extracción finalizara con éxito y sin tener programa de trasplante cardiaco propio.