Hospitalizada una mujer en Albacete por intoxicación de humo en un incendio en su vivienda

Archivo - Hospital Universitario de Albacete. - JCCM - Archivo

ALBACETE 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 47 años ha sido ingresada este martes en el Hospital Universitario de Albacete tras sufrir una intoxicación por humo en un incendio en su vivienda.

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el fuego se ha iniciado sobre la 13.59 horas en la cocina del domicilio situado en la urbanización Los Prados.

Al lugar de los hechos han acudido bomberos del parque de Albacete, que han extinguido el fuego, agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, así como una UVI móvil que ha atendido a la afectada en un primer momento, y una ambulancia que ha trasladado finalmente a la mujer al centro hospitalario.