Hospitalizado un escalador tras precipitarse desde 10 metros de altura en Viana de Jadraque

El accidente se ha producido en el término municipal de Viana de Jadraque. - EUROPA PRESS
GUADALAJARA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un joven de 27 años ha sido trasladado este lunes en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Guadalajara tras precipitarse desde 10 metros de altura mientras practicaba escalada en Viana de Jadraque.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 12.07 horas, en la ruta del barranco de la Hoz, en el municipio alcarreño.
Junto al helicóptero medicalizado que ha procedido a su traslado al centro hospitalario, se han desplegado en el lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital básico, una UVI y agentes de la Guardia Civil.