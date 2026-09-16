Hospitalizado un hombre de 29 años tras ser agredido con un arma blanca en Toledo

Archivo - Urgencias, hospital, Hospital Universitario de Toledo. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 29 años ha sido ingresado en el Hospital Universitario de Toledo tras ser agredido con un arma blanca en una reyerta en la capital castellanomanchega.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso se ha producido sobre las 00.01 horas en la calle Rigoberta Menchú.

Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Policía Nacional, que se encuentran investigando los hechos, así como una UVI móvil, que ha atendido al afectado in situ, y una ambulancia de urgencias que ha procedido al traslado al centro hospitalario.