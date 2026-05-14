Hospitalizado un hombre de 45 años tras resultar herido por arma blanca en Puertollano

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CIUDAD REAL 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Ciudad Real este jueves tras sufrir una herida con arma blanca en Puertollano.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 18.39 horas en la calle Valdepeñas de la localidad ciudadrealeña.

Al lugar de los hechos se han desplazado una UVI móvil, que ha trasladado a la víctima al centro hospitalario de la capital, así como agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, que investigan las circunstancias del suceso.

Por el momento no ha trascendido si se han producido detenciones en relación a los hechos.