Hospitalizado un hombre tras incendiarse su casa en La Puebla de Montalbán

Archivo - Urgencias, hospital, Hospital Universitario de Toledo. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 80 años ha sido trasladado este miércoles al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir una intoxicación por humo en el incendio de su vivienda en La Puebla de Montalbán.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso fue dado sobre las 00.14 horas tras iniciarse el fuego en un vehículo que posteriormente se ha extendido al inmueble en la ronda Mira al Río de la pedanía de Rinconada, del municipio toledano.

Al lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia de urgencias, que ha trasladado a la víctima al centro hospitalario, así como bomberos del parque de Santa Olalla que han dado por extinguido el fuego sobre las 02.00 horas, así como agentes de la Guardia Civil.