Hospitalizado en Toledo un menor de 8 años tras clavarse un hierro en Palomares del Campo (Cuenca)

CUENCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 8 años ha sido hospitalizado este viernes tras resultar gravemente herido en una pierna en el municipio conquense de Palomares del Campo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, consultadas por Europa Press, el suceso se ha producido sobre las 15.13 horas en la calle Polideportivo, cuando el menor se ha clavado un hierro en una pierna.

Tras asistir al lugar de los hechos bomberos del Parque de Tarancón y un equipo médico de urgencias, se ha requerido el despliegue de un helicóptero medicalizado que ha trasladado al menor al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

Al lugar de los hechos han asistido también agentes de la Guardia Civil.