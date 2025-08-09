Hospitalizado un trabajador de 44 años tras sufrir una caída desde 6 metros de altura en Torrejón del Rey

GUADALAJARA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha sido trasladado este sábado al Hospital Universitario de Guadalajara tras sufrir una caída desde 6 metros de altura en Torrejón del Rey, Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar sobre las 13.24 horas, cuando el trabajador se ha precipitado desde una escalera en la calle Armuña de la pedanía de Parque de las Castillas perteneciente al municipio alcarreño.

Tras acudir al lugar de los hechos equipos de emergencias sanitarias consistentes en una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil, el trabajador ha sido trasladado por la UVI al centro hospitalario.

Al aviso han asistido también agentes de la Guardia Civil.