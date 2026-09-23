Hospitalizado un trabajador de 59 años en Alcázar tras sufrir una caída desde 7 metros de altura

Archivo - Fachada del hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. - EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha sido trasladado este miércoles al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan tras sufrir una caída desde 7 metros de altura en su centro de trabajo en la misma localidad de la provincia de Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 13.25 horas, cuando el trabajador ha sufrido la caída en las instalaciones de una empresa de metales, en la avenida de Las Tinajas en el polígono industrial Alces.

Al lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como una UVI móvil que ha procedido al traslado de la víctima al centro hospitalario.