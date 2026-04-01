Hospitalizado un trabajador de 64 años tras caer de un andamio en Alcázar de San Juan

Archivo - UVI móvil del Sescam. - EUROPA PRESS - Archivo
CIUDAD REAL 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 64 años ha sido ingresado este miércoles en el Hospital Universitario de Toledo tras sufrir una caída de altura desde un andamio en Alcázar de San Juan.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 11.58 horas, cuando el trabajador se ha precipitado desde una altura de 1,5 metros al caer del andamio instalado en la calle Cánovas del Castillo.
Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil, que finalmente ha trasladado a la víctima al centro hospitalario.