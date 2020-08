Hosteleros C-LM muestran su "rabia" ante las medidas del Gobierno y dicen que ya hay "mercadeo" de alquiler de locales

TOLEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, José Crespo, ha mostrado el "descontento" y "rabia" del sector ante las medidas acordadas por el Gobierno de España para el sector de la hostelería, señalando que "no es justo" y que estas medidas "no van a aportar menos contagios" a su parecer, pues ya se está dando un "mercadeo oculto" de alquileres de locales con el objeto de que la gente pueda continuar la fiesta en otro lugar.

Para los que usan su negocio en la terraza, bar y restaurante la una de la madrugada durante este tiempo veraniego les parece "muy corta" y asevera que les va a faltar un 20 o 25 por ciento a este tipo de establecimientos. Así lo ha expuesto en rueda de prensa acompañado por el presidente de la Federación de Hostelería de Castilla-La Mancha, Alfonso Silva; por el secretario de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT), Valentín Salamanca, y por representantes de las distintas asociaciones provinciales de la región castellanomanchega.

En relación a las medidas acordadas con el tabaco, Crespo considera que va a ser una "controversia entre clientes" y ha señalado que por el momento al aire libre no hay nada científicamente comprobado. "O se han olvidado de nosotros rotundamente o quieren ir a por nosotros", ha señalado.

Asimismo, ha expuesto la negatividad ante la expresión de "vigilar el botellón" ya que considera que no se puede vigilar algo que "no debería existir" y que hay que "erradicar".

"ENÉSIMO PALO" PARA EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

De su parte, Alfonso Silva ha señalado que con estas medidas el sector de la hostelería se lleva el "enésimo palo" que les va a llevar a una "debacle económica" y que han sido tomadas de manera unilateral "sin consultar al sector".

A ello, ha recordado que el hostelero "no viene de otro planeta", y que "es padre, es hijo y es abuelo", lo cual significa que también están "preocupados" por la situación de crisis sanitaria que se está viviendo, pero defiende que "no se ha buscado" un punto medio para que el sector "no se vuelva a hundir".

"La gestión de esta crisis ha sido nefasta durante la pandemia, nefasta durante la desescalada y está siendo nefasta durante esta nueva realidad que se llama normalidad", ha manifestado Silva asegurando que todo ello va a provocar, "si no se corrige", cómo en otoño "un montón de empresas" van a desaparecer y por consiguiente serán muchos los trabajadores que van a "engrosar las filas del paro".

En la misma línea, Silva ha defendido el diálogo en las implementación de ayudas directas para el sector una vez tomadas decisiones "tan duras", y en definitiva, ha aseverado que con las decisiones tomadas se perjudica a todos y que lo que hay que hacer es "rescatar entre todos" a este sector que "tan importante es para la economía del país".

De su parte, Valentín Salamanca se ha encargado de leer un manifiesto en el que denuncian que las medidas tomadas por el Gobierno Central suponen una "ruina total" para el sector de la hostelería. Asimismo, en él se ha expuesto que para la Federación Regional las medidas acordadas son "desproporcionadas", que con ellas se está mostrando "improvisación", abogan que contra los rebrotes se actúe con "contingencia" y aseveran que el sector "está harto" pues tras meses de cierre se están haciendo esfuerzos "pero así es imposible avanzar".

En relación a la prohibición de fumar en terrazas, en el manifiesto se ha recogido que es una medida "sin un fundamento científico" y de haberlo tenido "se habría tomado antes".

Por otro lado, piden a la Administración regional y administraciones locales que las medidas tomadas se apliquen ajustándose a la "realidad social" de la región y clarificar "qué se entiende por ocio nocturno". Entre las medidas que solicitan desde el manifiesto están las ayudas directas para el sector del ocio nocturno y las prestaciones extraordinarias para sus autónomos.

HOSTELERÍA A FAVOR DE LA APP

De otro lado, a preguntas de los medios de comunicación han asegurado que estaban de acuerdo con el uso de la app exponiendo que el problema de la hostelería "no son los brotes sino la dificultad de la trazabilidad para localizar a la gente", algo que con la aplicación "estaría resuelto".

Asimismo, José Crespo ha agradecido que desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se pusiesen en contacto con la Federación para el desarrollo de la aplicación y para transmitirles las medidas tomadas por el Gobierno central, pero asegura que no se les consultó para llevar su punto de vista en relación a las últimas medidas.

De su parte, Alfonso Silva, quien también recibió una llamada de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, explicando lo que había sucedido en la reunión, ha señalado que "al parecer la consejera de la comunidad defendió la utilización de la app que trataba de evitar el cierre" pero hubo "unanimidad" para aplicar las medidas "que se han implementado ahora".

Por ello, se les ha pedido que "en la medida de lo posible" modifiquen la norma nacional aunque Silva ha reconocido que "el margen de maniobra no es grande" por lo que "se van a tener que soportar" las medidas solicitadas por el Gobierno de España.