La huelga deja 24 contenedores quemados en Toledo y daños superiores a 50.000 euros, según el Ayuntamiento

El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) - El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha denunciado este miércoles los actos vandálicos registrados en diferentes puntos de la ciudad durante la jornada de huelga general, que han provocado la quema de 24 contenedores y unos daños económicos que superan los 50.000 euros.

Juan José Alcalde ha lamentado que, "una vez más sean los toledanos quienes tengan que pagar las consecuencias de una huelga totalmente política", al tiempo que ha cuestionado si Pedro Sánchez y Milagros Tolón "van a hacerse responsables de los daños ocasionados en nuestra ciudad".

En este sentido, el portavoz municipal ha asegurado que los más de 50.000 euros que supondrá la reposición de los contenedores dañados "son recursos públicos que podrían destinarse a mejorar nuestros parques, nuestras calles o el asfaltado de los barrios, pero que desgraciadamente tendrán que asumir todos los toledanos con sus impuestos".

"¿Van a pagar Sánchez y Tolón los daños ocasionados? La respuesta es no, los van a pagar los toledanos", ha señalado el portavoz, quien ha insistido en que "no podemos permitir que los ciudadanos tengan que asumir las consecuencias económicas de estos actos vandálicos".

Según ha detallado el portavoz municipal, los incidentes se han registrado en distintos puntos de Toledo, entre ellos la plaza de Santa Bárbara, la avenida de Santa Bárbara, a la altura del número 56, la calle Valdeyernos, número 22, y la calle río Alberche, donde se han visto afectados contenedores de vidrio, papel y envases.

También se han producido daños en la confluencia de las calles Laguna de Arcas y río Valdehuesa, así como en la Ronda de Buenavista, a la altura de los números 2 y 23, donde se han quemado contenedores de diferentes fracciones de residuos, y en la plaza de la Puerta Nueva, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Juan José Alcalde ha condenado estos actos vandálicos y ha lamentado que sus consecuencias económicas recaigan directamente sobre los vecinos de Toledo, "Toledo es una ciudad trabajadora que no se va a dejar dividir".

Por otro lado, el portavoz municipal ha asegurado que "Toledo está dando la espalda a una huelga general promovida por Sánchez y Tolón", que ha calificado de "totalmente política y hecha a medida del propio Gobierno".

En este sentido, ha defendido que "Toledo no es una ciudad conflictiva, sino una ciudad de personas que se levantan cada mañana para trabajar, sacar adelante a sus familias y contribuir al progreso de nuestra ciudad, ni Sánchez ni Tolón van a cambiar la forma de ser de los toledanos, porque Toledo es una ciudad de convivencia, de respeto y de trabajo", ha afirmado.

Por último, Juan José Alcalde ha rechazado lo que considera un intento de generar enfrentamiento social a través de esta convocatoria y ha asegurado que "no nos van a dividir, no nos van a enfrentar y no nos van a polarizar, que es lo que pretende el Partido Socialista con esta huelga totalmente política".

"Toledo seguirá siendo una ciudad que apuesta por el trabajo, la convivencia y el entendimiento, frente a quienes pretenden utilizar la confrontación como herramienta política", ha concluido.