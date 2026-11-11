La huelga deja sin recogida de basura a Ciudad Real y Miguelturra entre versiones enfrentadas sobre su seguimiento - UGT

CIUDAD REAL 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real y Miguelturra han amanecido este miércoles sin recogida de basura en el marco de la huelga general convocada en toda España para reclamar mejoras salariales y facilitar el acceso a la vivienda, aunque los sindicatos y la gerencia del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ofrecen versiones completamente opuestas sobre el seguimiento del paro.

Mientras que CCOO y UGT aseguran que la huelga ha tenido un seguimiento del 100%, la gerencia de RSU sostiene que prácticamente ningún trabajador ha secundado la convocatoria y atribuye la ausencia de recogida en ambas localidades a la actuación de un piquete que habría impedido el acceso de los empleados a su puesto de trabajo.

Así lo ha explicado a Europa Press el gerente de RSU, José Manuel Labrador, quien ha asegurado que en el centro de trabajo de Ciudad Real el seguimiento de la huelga ha sido del 0%, puesto que "todos los trabajadores acudieron a trabajar", aunque no pudieron desarrollar su actividad.

Según los datos facilitados por el gerente, únicamente dos trabajadores de una plantilla de casi 400 empleados han secundado la huelga en el conjunto de la provincia, una cifra que contrasta con el seguimiento total defendido por las organizaciones sindicales.

NORMALIDAD EN EL RESTO DE LA PROVINCIA

Labrador también ha precisado que la interrupción del servicio de recogida de residuos se ha limitado a Ciudad Real y Miguelturra, mientras que en el resto de los centros de trabajo del Consorcio la actividad se ha desarrollado con normalidad.

De este modo, la primera consecuencia visible de la huelga general del 11 de noviembre en el servicio de recogida de residuos ha sido la ausencia de recogida durante la pasada noche en Ciudad Real y Miguelturra, aunque las partes discrepan radicalmente sobre las causas.

Los sindicatos atribuyen la falta de servicio al seguimiento de la convocatoria, mientras que la dirección de RSU insiste en que los trabajadores acudieron a sus puestos.