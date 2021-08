Humor manchego y género policiaco se dan la mano en '¿Dónde paran los tomates'?, film con sello de Casas de Guijarro

CUENCA, 11 Ago. (de Jesús Huerta para EUROPA PRESS) -

Andrés López y la compañía de teatro de Casas de Guijarro 'QuE mE dA igUá' han movilizado a más de un centenar de personas, a varios pueblos de la comarca y hasta a los cuerpos de seguridad del estado para el rodaje de su primera película, '¿Dónde paran los tomates?', una comedia policíaca cargada de humor manchego que, tras un año de rodaje, se estrenará el próximo 13 de agosto en esta localidad conquense.

La asociación cultural 'QuE mE dA igUá' suele representar obras de teatro por la comarca y en 2019 se estrenaron en el cine con el corto 'El hombre que mató a Tomiza', un trabajo que les valió un segundo premio en un festival en Sisante.

"Entonces me vino a la idea de que, si habíamos hecho un corto para un pueblo vecino, ¿por qué no podíamos hacer una película en Casas de Guijarro?", ha indicado Andrés, el joven director de 17 años que comenzó a escribir este proyecto "en la pandemia, cuando estaba aburrido" y que apostó por combinar el humor manchego y el género policiaco. "Me gustan un montón la comedia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, sobre todo la Guardia Civil".

El rodaje comenzó en 2020, cuando se relajó el confinamiento y se permitieron las reuniones de diez personas. "Empezamos los de la asociación de teatro, pero como éramos pocos tuvimos que buscar a más gente, sobre todo a familiares y amigos", ha detallado.

Al final lograron reclutar a más de cien personas en un pueblo que apenas tiene un centenar de vecinos. Han tenido incluso que recurrir a gente de otras localidades para una grabación que se ha alargado más de lo previsto debido a los frenazos provocados por las restricciones sanitarias.

'¿Dónde paran los tomates?' ha contado con la colaboración de la Diputación de Cuenca y, además de las calles de Casas de Guijarro, cuenta entre sus escenarios con el claustro de Fuensanta y el teatro y el ayuntamiento de Casas de Benítez, mientras que la Guardia Civil de este último pueblo y la Policía Local de La Roda han colaborado prestándoles uniformes y vehículos. La guinda han sido los cameos ilustres del cómico manchego Agustín Durán y de la actriz Ana Belén Casas.

Andrés aprendió a editar con trabajos del instituto y gracias a aquel primer cortometraje que por el que fueron premiados en Sisante. Para hacer esta película pidió ayuda a un amigo de La Roda, 'Chumy', y ha contado con el apoyo de otro chico de Fuensanta, Juan Antonio, grabando con un par de cámaras todas las escenas. Cuentan también con música de un compositor de La Roda, Juan Villodre, que fue profesor del joven director conquense, mientras que el cantante Javier Escobar aporta una canción a la banda sonora del film. "Ha colaborado un montón de gente de forma altruista, se ha portado muy bien todo el mundo", subraya Andrés.

Para rodar esta película, la compañía ha recurrido al dinero que tenían de sus actuaciones teatrales y han recibido un apoyo esencial de José Luis, el dueño del bar de Casas de Guijarro, que les ofreció una cena y una tele para que organizaran una rifa. Rodalux, Miguelitos Ruiz y el Ayuntamiento de su Casas de Guijarro también han puesto su granito de arena para hacer realidad el proyecto.

La película se estrenará en el frontón del pueblo y seguramente habrá que hacer más de un pase, debido a la gran cantidad de gente que ha participado en el rodaje. La idea es también exhibirla en los pueblos vecinos e intentar presentar el largometraje a algún concurso.

Finalizada la película, la compañía de teatro retomará también los ensayos de unos sainetes que estaban preparando antes de que la pandemia cambiara todos los planes de 2020.