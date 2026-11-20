Instalación eólica en Albacete. - IBERDROLA

ALBACETE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha anunciado la puesta en marcha de la repotenciación de sus parques eólicos de Isabela y Molar del Molinar en la provincia de Albacete.

El objetivo de estas actuaciones es incorporar aerogeneradores de última generación, más potentes y eficientes, capaces de generar una mayor cantidad de electricidad con un número significativamente inferior de instalaciones, según ha trasladado la compañía eléctrica por nota de prensa.

La modernización de ambos parques ha supuesto la sustitución de 139 aerogeneradores por 22 nuevas turbinas, lo que supone una reducción de 117 máquinas, equivalente a más del 84 % del total anterior.

Según Iberdrola, esta transformación permitirá incrementar la producción energética de las instalaciones en torno a un 30%, optimizando el aprovechamiento del recurso eólico y reduciendo su impacto visual y paisajístico.

El parque eólico Molar del Molinar, ubicado en el término municipal de Peñas de San Pedro y en funcionamiento desde 2001, cuenta con una potencia de 49,5 megavatios (MW). Su repotenciación ha conllevado sustituir los 75 aerogeneradores originales, de 660 kilovatios (kW) de potencia unitaria, por 11 nuevas turbinas Vestas de 4,5 MW.

Por su parte, el parque eólico Isabela, situado en el entorno de Casas de Lázaro y Peñascosa, dispone de una potencia instalada de 48 MW y sustituye sus 64 aerogeneradores de 750 kW por 11 máquinas de nueva generación, seis de 4,5 MW y cinco de 4,2 MW.

La incorporación de esta tecnología permite multiplicar hasta por seis la potencia unitaria de los aerogeneradores originales, mejorando la productividad de las instalaciones y aprovechando las infraestructuras eléctricas existentes.

Ambos parques suman una potencia instalada de 97,5 MW y están asociados al suministro de electricidad renovable equivalente al consumo de más de 55.500 hogares.