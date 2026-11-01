Identificadas 56 de las 69 víctimas del accidente de Urda, entre ellas todas las de nacionalidad española

El Instituto de Medicina Legal de Toledo, a la espera de los primeros fallecidos del accidente de Urda. - EUROPA PRESS

MADRID/TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Integración de Datos (CID) ha informado este sábado de que ya han sido identificadas 56 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), entre ellas las 54 víctimas de nacionalidad española y dos extranjeras, una francesa y otra portuguesa. El balance provisional de fallecidos se mantiene en 69.

Según el CID, constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, las identificaciones de las 13 personas restantes se espera completarlas "en las próximas horas". Para ello están pendientes de actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional, ya que "serían todas extranjeras".

De las 56 identificaciones, 52 se han realizado mediante huella dactilar, a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y las otras cuatro por ADN. Las labores se desarrollan de forma continua desde el miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

El CID ha precisado que se han notificado ya a las familias 51 identificaciones, 33 de hombres y 18 de mujeres. La notificación de las cinco restantes se hará "con la mayor celeridad posible". Ha explicado que primero se informa de forma "personal y presencial" a los familiares y que solo cuando la notificación se ha realizado "de manera fehaciente" se incorpora a la estadística oficial. Además, han informado que 36 de los fallecidos están a disposición de sus familiares.

En cuanto a las denuncias por desaparición, se mantienen activas 13 correspondientes a ciudadanos extranjeros: una de Argentina, dos de Australia, una de Canadá, cuatro de Estados Unidos, dos de Japón, una de México, una de República Checa y una de Túnez.

DISPOSITIVO DE IDENTIFICACIÓN

El CID ha detallado que más de 60 profesionales han participado en Toledo desde el miércoles en las autopsias y la identificación de los fallecidos. Entre ellos figuran médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4) y Cáceres (2), además de dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

También han intervenido seis técnicos de autopsia (tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara) y nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología, encargados de las pruebas de ADN post mortem. Por su parte, 27 agentes de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial realizan las identificaciones por huella dactilar y el análisis de ADN de los familiares que han denunciado desapariciones.

Asimismo, hay un servicio de apoyo a las familias de las víctimas formado por tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y una del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal. La Unidad Militar de Emergencias (UME) presta apoyo logístico a las actuaciones del instituto forense.

El CIF ha asegurado además que las labores de identificación continúan "ininterrumpidamente" desde el miércoles "con el mayor rigor y celeridad posibles".