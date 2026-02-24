Identificadas 3 personas por realizar estafas en Albacete haciéndose pasar por un servicio técnico autorizado

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado en Albacete a tres personas como presuntos autores de un delito de estafa por importe de 400 euros y una falsa financiación por valor de otros 1.800. Los estafadores eran extrabajadores de una empresa de Valencia que instaló un equipo de ósmosis en la vivienda de la víctima, hecho del que se valieron para tener datos de clientes a cuyas viviendas acudían haciéndose pasar por el servicio técnico autorizado.

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien relató a los agentes que uno de los estafadores, quien ya había visitado el domicilio el año pasado en el ejercicio de su antiguo empleo, realizó una llamada telefónica previa. Al reconocer la voz y el nombre del técnico, accedió a la supuesta revisión de mantenimiento, facilitando la entrada a los dos supuestos técnicos a su vivienda, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Una vez en el domicilio, los dos individuos simularon realizar trabajos técnicos en la maquinaria y le solicitaron el pago inmediato de 400 euros por el servicio y el recambio de piezas. Además, le pidieron que aportara sus datos a través de una llamada telefónica, resultando de que le estaban realizando una financiación por importe de 1.800 euros.

Unos días más tarde, visitó su vivienda la auténtica empresa, percatándose en ese momento de que había sido engañada, por lo que se dirigió a la Comisaría de Policía Nacional junto a un trabajador de dicha empresa para formular la denuncia.

Los tres identificados, uno de ellos con antecedentes por estafa, resultaron ser antiguos empleados de la empresa de Valencia que originalmente había instalado el equipo de ósmosis en el domicilio del afectado. La empresa fue avisada de esta operativa fraudulenta para que tomen las medidas oportunas y no se descartan nuevas denuncias en esta ciudad.