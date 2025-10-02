Idiscam presenta un programa para reforzar la calidad del diseño y memoria científica de sus proyectos de investigación

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam) ha presentado el programa Idiscam Science College. Se trata de un programa de acompañamiento orientado a reforzar la calidad en el diseño y la memoria científica de los proyectos de investigación, con el propósito de impulsar la participación de los investigadores en convocatorias competitivas, prestando especial atención a las del Instituto de Salud Carlos III (Acción Estratégica en Salud - AES-LEIS).

Uno de los objetivos prioritarios de los Institutos de Investigación Sanitaria, y del Idiscam en particular, es la captación de recursos, tanto económicos como humanos, que permitan consolidar y fortalecer la actividad investigadora, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, resulta esencial promover acciones que faciliten el éxito en convocatorias de financiación competitiva, así como en la publicación de resultados en revistas científicas de alto impacto.

El programa está dirigido a investigadores, tanto junior como senior, de la comunidad científica de Idiscam. La iniciativa beneficia a toda la comunidad investigadora sanitaria de la región ya que tiene como finalidad incrementar tanto el número como la calidad de las solicitudes de proyectos de investigación clínica presentados por el Instituto, en particular a la convocatoria de Proyectos de I+D+i en Salud del Instituto de Salud Carlos III.

El Idiscam Science College está patrocinado por fondos de la Fundación 'la Caixa' gestionados por Caixabank.