IES García Pavón (Tomelloso) clausura su Escuela Mentora del Europarlamento reivindicando orgullo de 60 años de historia

El IES García Pavón de Tomelloso clausura una nueva edición de su Escuela Mentora del Parlamento Europeo - EUROPA PRESS

TOMELLOSO (CIUDAD REAL), 16 (EUROPA PRESS)

El IES García Pavón de Tomelloso ha celebrado en la mañana de este martes el acto de clausura de una nueva edición de su denominada Escuela Mentora del Parlamento Europeo, una iniciativa que se prolonga desde hace varios cursos y en la que involucran a su alumnado en todo lo relacionado con las instituciones europeas, en un año que además ha servido para lograr el éxito de vencer en la Olimpiada de Castilla-La Mancha, una victoria en Illescas que les dio el pase a la final nacional que se celebró en Granada.

El director del centro, Agustín Pradillos, ha tomado la palabra para abrir este acto, con una intervención en la que ha puesto en valor este programa, en el que se lleva "muchos años trabajando para dar a conocer las bondades de ser ciudadanos de la Comunidad Europea".

Ha citado al profesorado que de manera voluntaria se involucra en este tipo de programas, un equipo al que ha querido agradecer personalmente el hecho de que "de forma altruista quiera invertir horas, horas y horas en preparar debates, en ubicarse como defensa, estar en contra de asuntos que se van proponiendo".

"Hacer las cosas altruistamente no tiene casi reconocimiento o son cosas que están muy en desuso. Aquí, nos volcamos con nuestro equipo educativo, hay muchos profesores que luego emplean horas de su tiempo para desarrollar proyectos y no están contemplados en la normativa o dentro del quehacer diario", ha exhortado.

Tal y como ha dicho es "un orgullo para un centro educativo con 60 años de vigencia" estar presente en estos foros. "Todo el mundo ha tenido o tiene algún familiar que ha estudiado en este centro".

JAVIER NAVARRO: "EUROPA ESTÁ EN EL AIRE"

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha continuado en el uso de la palabra sobre el atril del salón de actos para recordar su génesis docente, profesión a la que volverá cuando termine su etapa "finita" en la política.

Tras mostrar su agradecimiento por esta invitación al cierre de la Escuela Mentora, ha considerado que Europa "está en todos sitios" y "en todos los aspectos de la vida". "Está en el aire, como dice la canción".

Ha puesto como ejemplos las inversiones y programas sometidos a justificaciones presupuestarias ante las instituciones europeas; a lo que ha sumado su pasión por los debates suscitados entre el alumnado a lo largo de este curso.

"Es importante un debate sano en el que te ayudes o esfuerces a buscar aspectos positivos de una posición ideológica que no sea la tuya", ha apuntado, deseando poder "reproducir" esa actitud en el salón de plenos del Ayuntamiento que preside.

Por eso, ha invitado a los alumnos a explorar la "virtud" del "término medio" a la hora de defender posiciones, tras lo que ha deseado que este programa siga sumando alumnos a este tipo de iniciativas.

UNA EUROPA EN CONSTRUCCIÓN

El acto ha servido además para mostrar el reconocimiento del IES a dos entidades que operan en la región, la agencia de noticias Europa Press y la editorial Santillana, por su colaboración a lo largo del programa.

De este modo, en representación de Europa Press, su delegado, Humberto del Horno, ha citado tres historias particulares de otros tantos ciudadanos europeos que a lo largo de los años han coincidido en la premisa de que Europa estará siempre en construcción.

Citando a Arsène Heitz, diseñador de la bandera que adoptó la UE en 1986 para representarse; a Cédric, un empleado de mantenimiento del edificio Louise Weiss que alberga el Parlamento de Estrasburgo; y Ángela, una asistente de una eurodiputada alemana que prestó servicio en la legislatura 2014-2019; ha usado sus testimonios para circunvalar por la misma reflexión final: "Europa nunca dejará de construirse, por eso os tocará a vosotros, la generación que viene, seguir contribuyendo a ese proceso, como ha hecho este programa de vuestro instituto".

DINÁMICA EUROPEA

De su lado, José Luis López, gerente de Santillana en la zona centro del país, desde el atril ha considerado que el mejor hilo conductor para su discurso era hablar de Santillana, perteneciente a un grupo editorial presente en una docena de países, la mayoría en la Unión Europea.

"La dinámica de Santillana es una dinámica europea, y nos obliga a saber qué está pasando en el modelo educativo europeo. Hablar todos los días e intercambiar contenidos y opiniones con gente que forma parte de la Unión Europea", ha afirmado.

Ha pedido, por tanto, a los alumnos, "seguir trabajando en el marco europeo" para ser "personas más abiertas y universales". Y es que no solo hay que "saber hablar y entender", sino, sobre todo, "sentirse ciudadano del mundo".

UN AÑO DE ACTIVIDADES

Carlos y Bruno, alumnos de la Escuela Mentora, han explicado ante sus compañeros de instituto la experiencia en el programa. Carlos ha admitido que a la primera de cambio pensó que eso no era para él.

"Pero hemos ido avanzando y ha sido algo impresionante", ha continuado antes de que Bruno le relevara en el uso de la palabra para explicar todo el trabajo desarrollado.

A dos voces han ido relatando todas las actuaciones realizadas, con las que han aprendido a valorar "cómo Europa permite la libertad, cómo es una región que está ahí en las buenas y en las malas".

"Aprendimos que antes de la adhesión había otra manera de hablar. Había más miedo. Ahora, nosotros, los jóvenes tenemos la oportunidad de saber y conocer. Europa nos abre un montón de puertas", han expresado desde la tarima.

El proyecto de mayor magnitud, según su relato, ha sido el intercambio estudiantil con compañeros de León y de Granada, "días increíbles" con el resto de participantes de otras provincias.

Los debates sobre asuntos europeos han marcado este año de actividades, desde el suscitado en el Ayuntamiento tomellosero hasta la Liga de Debate en la que se impusieron en la final regional escolar en la localidad de Illescas, lo que les abrió la puerta para la final nacional que se celebró en Granada.

DEBATE SOBRE REDES SOCIALES

La jornada ha culminado con un debate entre dos equipos de cinco alumnos, cada uno defendiendo una postura ante el dilema de la necesidad o no de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años en el marco continental.

De esta forma, el equipo formado por Francisco Javier, Lucía, Daniel, Victoria y Carlos han defendido esa prohibición, exponiendo datos de la delincuencia que los menores de edad sufren por la vía de las redes sociales, con especial incidencia en las jóvenes.

A la contra, el equipo formado por Sara, Óscar, Bruno, Jesús y Daniel han enfrentado esta postura. "Puede que prohibir sea una solución, pero traerá un problema mucho más grande. Cuando a un niño le prohíbes algo, lo va a querer hacer con mucha más gana, lo que genera más clandestinidad y un uso menos controlado".