Iglesia Santo Tomé de Toledo sufre una avería que no ha afectado al cuadro 'El entierro del Señor de Orgaz' de El Greco

Cuadro 'El entierro del señor de Orgaz' de El Greco, expuesto en la iglesia de Santo Tomé de Toledo. - IGLESIA DE SANTO TOMÉ

TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Parroquia de Santo Tomé ha informado de que en la mañana de este jueves se ha producido una avería debido al desencaje de la tubería que alimenta de agua a la máquina de climatización, aunque el cuadro 'El entierro del Señor de Orgaz', de El Greco, no ha sufrido ningún daño.

El suceso se ha producido fuera del espacio expositivo, en la zona técnica donde se ubican los equipos de climatización. A las 6.00 horas se activaron simultáneamente las alarmas de incendios y de seguridad, lo que permitió detectar de inmediato la avería gracias a las llamadas automáticas de las centrales de alarma. El agua descendió por la pared hasta la zona de taquillas, afectando únicamente al suelo y a elementos auxiliares del espacio.

El cuadro de El Greco 'El entierro del Señor de Orgaz' se encuentra en perfectas condiciones, según ha informado el Arzobispado en nota de prensa. La obra no ha sufrido ningún daño, no ha estado comprometida en ningún momento y permanece custodiada con total normalidad, afirman.

La sala donde se encuentra expuesta la pintura dispone de sistemas de seguridad independientes con detección de incendios, control de acceso y alarmas de máxima protección. Estos sistemas garantizan un grado de seguridad estática y dinámica "en el nivel máximo establecido por la normativa vigente", asegurando la protección integral de la obra en cualquier circunstancia.

Además, cabe destacar que en dicho espacio no existen tuberías ni conducciones que puedan provocar incidencias de agua, por lo que el cuadro no se ha visto afectado ni ha estado en riesgo "en ningún momento".

Desde el primer momento se activó el plan de emergencia y se actuó "de forma coordinada" para resolver la incidencia. Se ha avisado a la empresa responsable del mantenimiento, que adelantó su entrada para garantizar que la parroquia pudiera abrir con normalidad antes de las 10.00 horas. También se ha revisado la instalación eléctrica con el técnico habitual y se ha informado a la empresa de informática para la reinstalación de los sistemas informáticos que se vieron parcialmente afectados por el agua.

La Parroquia de Santo Tomé confirma que la situación está "completamente controlada", ha abierto con normalidad y mantiene su horario habitual de visitas.