Illescas presenta su Plan de Actuación Integrado que cuenta con la financiación de la Unión Europea

Presentación del plan en Illescas. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, el concejal de Urbanismo, Francisco Rodríguez, y la concejala de Conservación Urbana, Sandra Quevedo, han presentado el Plan de Actuación Integrado (PAI) de la ciudad para el que la inversión pública asciende a 10.725.990 euros, de los que el 85% (9.117.091,5 euros) está financiado por fondos europeos FEDER a través del programa EDIL.

El PAI de Illescas es una estrategia urbana diseñada para impulsar la transformación integral del municipio mediante acciones coordinadas y alineadas con los principales objetivos europeos de sostenibilidad, innovación y cohesión social. Por ello, antes de proponer las acciones que debían ser evaluadas por la Unión Europea, se realizó una consulta ciudadana canalizada a través de las asociaciones y colectivos de la localidad.

Tofiño remarcaba tres objetivos a conseguir con el desarrollo del plan. Por un lado, "hacer ciudad" creando un punto de conexión entre los dos grandes núcleos urbanos (teatro- auditorio); en segundo lugar, se quiere conseguir "una ciudad moderna" a través del desarrollo de herramientas de administración electrónica; y, por último, "mejora en la calidad de vida" de los vecinos y vecinas de Illescas gracias al desarrollo de los seis proyectos.

El alcalde ha agradecido su trabajo a todas las personas que "han hecho posible la elaboración, la ejecución y el seguimiento del PAI". Además, ha puesto en valor la concesión de estos fondos por parte de la Unión Europea "que ha elegido los proyectos de Illescas como fundamentales para ser desarrollados en la localidad".

Por su parte, Francisco Rodríguez, encargado de explicar cada proyecto seleccionado, indicaba que una de las "fortalezas del PAI en Illescas es el grado de madurez puesto que algunos de los proyectos están muy avanzados en su ejecución, es el caso del Teatro- Auditorio o el Espacio Illescas Activa".

Sandra Quevedo ha incidido en la importancia de un plan que responde "a un desarrollo sostenible, innovador e inclusivo de Illescas, que responde a los retos actuales y sienta las bases del Illescas del futuro".

Según se indicaba en la presentación, gracias a su apoyo se están haciendo realidad los seis proyectos aprobados por Europa. El primero de ellos es la rehabilitación de una antigua nave comercial con el objetivo de reutilizar infraestructuras existentes para optimizar su uso social, ampliando los servicios públicos y revitalizando la zona. El Espacio Illescas Activa, en el barrio del Señorío, dedica la mayor parte de su superficie a la práctica deportiva, pero también incluye aulas de formación dirigidas al empleo y la ludoteca Acuarela.

Otro de los proyectos que se encuentra en fase de ejecución es el Teatro-Auditorio con el objetivo de mitigar los efectos de la dispersión urbana creando entre los núcleos de población un equipamiento cultural de referencia. El desarrollo de este espacio impulsará la vida cultural, social y educativa del municipio, puesto que amplía la oferta de lugares para eventos, teatro, conciertos y espectáculos.

Además de la rehabilitación o construcción de edificios, dentro de las propuestas se encuentra la recuperación física y funcional de zonas degradadas y obsoletas de la ciudad. Es el caso de la Plaza de los Hermanos Fernández Criado donde se ha intervenido en las infraestructuras de saneamiento, se han eliminado barreras arquitectónicas mejorando la accesibilidad. Dentro del proyecto también se incluye una mejora ambiental del entorno urbano con el aumento de ejemplares arbóreos que contribuirán a la optimización de las condiciones climáticas de la plaza.

Por otra parte, quedan tres proyectos por ejecutar. Uno relacionado con sistemas inmóticos y eficiencia energética; otro destinado al impulso del empleo, la innovación empresarial y la formación permanente; y, por último, uno dedicado a implementar soluciones TIC para la gestión de las infraestructuras y servicios públicos municipales.

En definitiva, este PAI contribuye al cambio de modelo de ciudad, fomentando una estrategia local para luchar contra el cambio climático, continuando con políticas de empleo y formación y la puesta en marcha de la administración electrónica para facilitar los servicios municipales.