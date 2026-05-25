Impuesto de jóvenes para comprar viviendas o cuchillería de Albacete, puntos del pleno de este jueves en las Cortes

Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha - CORTES C-LM

TOLEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes regionales debatirán este jueves, 28 de mayo, sobre el impuesto que pagan los jóvenes en la compra de viviendas, el biometano, la cuchillería de Albacete y el apoyo a pequeños municipios para la mejora de los centros de televisión en abierto.

Además, otro de los puntos del día incluye una interpelación registrada por el Grupo Parlamentario Popular sobre las demoras asistenciales en Castilla-La Mancha.

Para finalizar, la oposición formulará tres preguntas al Consejo de Gobierno, dos desde el Grupo Parlamentario Popular y otra de Vox.

Desde las 10.00 horas, la sesión arrancará con el primero de los debates generales, que abordará la compensación del impuesto pagado por parte de los jóvenes en la compra de viviendas, un punto que acumula un debate general (DG) del Grupo Popular y otro del Grupo Socialista, tal y como ha informado el Parlamento regional en nota de prensa.

El segundo y tercer punto del orden del día serán debates generales del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el biometano y la cuchillería de Albacete, respectivamente.

La sesión plenaria la completa una Proposición No de Ley del Grupo Vox para el apoyo a los municipios pequeños de la región para la mejora de los centros de televisión en abierto.

Seguidamente, tendrá lugar la interpelación sobre las demoras asistenciales en Castilla-La Mancha, registrada por el Grupo Popular. El orden del día finaliza con la formulación de tres preguntas orales al Gobierno Regional, una por parte de Vox sobre el colapso de los servicios sociales y dos por parte del PP sobre autoempleo femenino y los centros de educación pública.