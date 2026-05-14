Inaugurada en Ciudad Real la sede de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha

Foto de familia de la inauguración de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Ciudad Real es, desde este jueves, sede de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. De esta forma, la Academia refuerza su presencia en la provincia y su vínculo con la profesión médica y el ámbito sanitario de la capital.

El presidente del Colegio de Médicos, Manuel Rayo; el presidente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, Pedro Juan Tárraga; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el subdelegado del Gobierno, David Broceño, han sido los encargados de descubrir la placa conmemorativa que preside la entrada del edificio que alberga el Colegio de Médicos, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El alcalde de Ciudad Real ha agradecido al Colegio de Médicos y a la Real Academia de Medicina su decisión, que "viene a sumar un valor incalculable a una ciudad que, sin duda en los últimos años, ha hecho a través de la medicina, de la salud, un lugar de referencia".

Francisco Cañizares ha recordado que con la inauguración de la nueva sede de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, la capital completa la presencia de instituciones sanitarias: el propio Colegio de Médicos, "con un prestigio extraordinario y un bagaje histórico ya acreditado", el Hospital General Universitario, el campus biosanitario cuya construcción ya está en marcha y, ahora, la Academia de Medicina.

Cañizares ha concluido señalando que "integran un proyecto de ciudad amparada por el talento del sector sanitario".

Y en ese mismo sentido se ha pronunciado el presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real. Manuel Rayo ha afirmado que con esta inauguración "se cierra un ciclo muy hermoso" con el que la capital tendrá Colegio de Médicos, Facultad de Medicina, Hospital y ahora sede de la Real Academia, "para seguir con la labor de promocionar las ciencias biosanitarias, las ciencias médicas, y ser lugar de encuentro, de discusión y de estudio".

Por su parte, el presidente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, Pedro Juan Tárraga, ha asegurado que esta apertura supone un honor para la institución y permitirá a los académicos de toda la región tener un nuevo espacio "como medio de reuniones y estudio para la promoción de la medicina y las ciencias de la salud".

Tras el descubrimiento de la placa, el acto finalizaba con la lección magistral "Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha: la más joven", pronunciada por el presidente de la institución.