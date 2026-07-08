Inaugurada en Higueruela la nueva Escuela Municipal de Música con 180.000 euros de inversión de Junta y Diputación

Inauguración de la Escuela Municipal de Música de Higueruela. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Higueruela, en la provincia de Albacete, ha inaugurado oficialmente su nueva Escuela Municipal de Música, cuyas instalaciones han contado con una inversión conjunta de la Junta y la Diputación de Albacete de 180.000 euros.

En el acto de inauguración han participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero; el vicepresidente provincial, Fran Valera -concejal de la localidad-, y la alcaldesa, Isabel Martínez, entre otras autoridades institucionales.

La nueva infraestructura ha sido posible gracias a una inversión conjunta cercana a los 180.000 euros, de los que la Diputación de Albacete ha aportado alrededor de 140.000 euros, mientras que la Junta de Comunidades ha contribuido con cerca de 40.000 euros, dentro de un proyecto más amplio destinado a completar el futuro complejo cultural y auditorio de Higueruela, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Un espacio pensado para aprender, ensayar y seguir haciendo pueblo La nueva Escuela Municipal de Música ocupa una parte estratégica del futuro complejo cultural del municipio y ha sido diseñada específicamente para responder a las necesidades de la formación musical, incorporando aulas, espacios de ensayo, despachos para profesorado y todas las condiciones de accesibilidad y funcionalidad necesarias para el desarrollo de la actividad.

El proyecto forma parte de la rehabilitación integral del antiguo edificio cultural y de la creación del futuro auditorio municipal, configurando un gran espacio dedicado a la cultura y a la música en el corazón de Higueruela.

Posteriormente, una nueva actuación financiada también por la Diputación mediante Dipualba Responde-Inversiones ha permitido adecuar el acceso principal desde el parque municipal, ampliando las puertas de entrada, ejecutando una nueva marquesina y mejorando toda la accesibilidad exterior para garantizar un uso cómodo y seguro de las instalaciones presentes y futuras.

Durante la visita, Cabañero ha destacado que esta actuación refleja perfectamente la filosofía con la que la Diputación impulsa programas como Dipualba Responde-Inversiones, ofreciendo a cada ayuntamiento la capacidad de decidir en qué proyectos quiere invertir según las necesidades reales de su población.

"La mejor inversión pública es la que responde a lo que cada pueblo considera importante para su gente. En Higueruela se ha decidido apostar por la música porque aquí forma parte de la vida cotidiana, y nuestra obligación es ayudar a que esa realidad tenga los mejores espacios posibles para seguir creciendo", ha señalado.

El presidente provincial ha incidido en que "cuando invertimos en música, sea en la forma que sea, estamos creando oportunidades para niños y niñas, ofreciendo un lugar de encuentro para muchas familias, fortaleciendo el trabajo de la banda y sembrando futuro para el pueblo".

En esa misma línea, ha añadido que "hay inversiones que mejoran una calle, otras que mejoran un servicio y otras, como ésta, que además fortalecen el alma de un municipio. La música consigue reunir a generaciones distintas, crea comunidad y hace que los pueblos sigan teniendo una vida cultural intensa durante todo el año".

UNA PARTE DE LA CASA DE LA CULTURA

La Escuela de Música forma parte del edificio de la futura Casa de la Cultura de Higueruela. Entró en funcionamiento el pasado 22 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia, y en ella se imparten clases de instrumento, de canto coral y de guitarra, también de

Lenguaje musical para adultos y niños, y música y movimiento para los alumnos de Educación Infantil. Actualmente, el centro cuenta con 40 alumnos y alumnas y está ligado a la Sociedad Musicar de Higueruela, y entre ambas sociedades gestionan la Banda Juvenil de Educandos y la Banda de Música de la localidad.