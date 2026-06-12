Inaugurada en el Museo de las Ciencias una exposición sobre la búsqueda de exoplaneta similares a la Tierra

El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha acoge la exposición temporal 'En busca de nuevas tierras'. - JCCM

CUENCA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha acoge desde hoy la exposición temporal 'En busca de nuevas Tierras', una muestra dedicada a la misión espacial europea Plato y a uno de los grandes retos actuales de la astrofísica: la búsqueda y caracterización de planetas similares a la Tierra fuera del Sistema Solar.

La coordinadora de Cultura de la Junta en Cuenca, Yolanda Rozalén, ha participado en la inauguración de esta exposición junto al director del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, Javier Semprún; el astrónomo del Museo, José María Sánchez; y representantes del ámbito científico vinculados a la misión Plato, según ha trasladado la Administración regional por nota de prensa.

Durante el acto institucional han intervenido Juan Carlos Suárez, de la Universidad de Granada; Andreas Moya, de la Universidad de Valencia; y Ana Belén Balado, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

Además, la jornada se ha completado con una conferencia en la que han participado Juan Carlos Suárez, Andreas Moya, Gonzalo Ramos, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y Rosario Sanz, del Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 30 de agosto, ha sido desarrollada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC, con la colaboración del resto de centros que integran el consorcio PLATO España y con la participación de FECYT a través de su convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación.

A través de paneles divulgativos, maquetas, modelos tridimensionales y piezas reales de ingeniería, la muestra explica de forma accesible qué es la misión PLATO, cómo se detectan los exoplanetas y cuál es la contribución española a este proyecto de la Agencia Espacial Europea.

Yolanda Rozalén ha destacado que esta exposición "refuerza el papel del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha como un espacio de referencia para acercar la ciencia a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, despertando vocaciones y haciendo comprensibles grandes proyectos de investigación internacional desde un lenguaje cercano y divulgativo".

La coordinadora de Cultura ha subrayado, además, que "Cuenca cuenta con un museo capaz de conectar el conocimiento científico más avanzado con el público general, y esta exposición es un buen ejemplo de cómo la cultura científica también forma parte de la vida cultural de la ciudad y de la región".

Para terminar, ha invitado a la ciudadanía, centros educativos, familias y visitantes a acercarse al Museo de las Ciencias para disfrutar de esta exposición y conocer de cerca cómo la investigación científica trabaja para responder a una de las grandes preguntas de la humanidad: si existen otros planetas habitables más allá de la Tierra.

La muestra se organiza en 15 paneles, ocho de ellos contextualizan la ciencia exoplanetaria, los objetivos científicos de la misión y los métodos utilizados para la detección de planetas fuera del Sistema Solar.

Además, incorporan códigos QR que permiten acceder a audio- descripciones y a una plataforma web con contenidos ampliados.

La propuesta se completa con una maqueta a escala de la nave espacial Plato cedida por la Agencia Espacial Europea y con vitrinas que albergan componentes tecnológicos desarrollados en centros españoles implicados en la misión, lo que permite mostrar al público el trabajo de ingeniería que hace posible la obtención y el procesamiento de los datos científicos del satélite.

La misión Plato ha implicado durante más de quince años a un consorcio internacional de 23 países, con la participación de más de 800 científicos e ingenieros.

La contribución española reúne a cerca de 85 especialistas e incluye el desarrollo de ordenadores de a bordo, estructuras termomecánicas de los telescopios, trabajos de calibración instrumental y herramientas avanzadas para el análisis de datos científicos.