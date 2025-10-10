Declarado en Almorox un incendio que alcanza nivel 1 por posible afección a bienes de naturaleza no forestal - IFOCAM

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) ha subido de nuevo a situación operativa de nivel 1 --tras bajar a finales de este jueves a cero-- por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal.

Según la información publicada por el Infocam, recogida por Europa Press, desde primera hora hay movilizados 7 medios aéreos, 19 medios terrestres, y 64 efectivos de las Brigadas Forestales y Agentes Medioambientales. Además, colaboran en las labores de extinción medios de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El incendio de Almorox se detectó por un particular el jueves a las 14.25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 46 medios y 159 personas, según informa el Gobierno regional a través del Sistema de Información de Incendios Forestales.