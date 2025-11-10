Un incendio en unos contenedores provoca daños en la fachada de un inmueble de calle Diego Jiménez de Cuenca

Incendio en los contenedores de la calle Diego Jiménez de Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en los contenedores de la calle Diego Jiménez de la ciudad de Cuenca ha provocado esta madrugada daños en la fachada de uno de los inmuebles de esta calle, según ha confirmado la Policía Local de Cuenca a través de Instagram.

Los policías municipales y los bomberos de Cuenca han colaborado en esta intervención en la que los agentes tenían que retirar el resto de contenedores de la zona para evitar la propagación de las llamas.

Además,se alertaba a los vecinos para que adoptaran medidas de autoprotección debido a la gran cantidad de humo provocado por la combustión de los recipientes.

No ha habido que lamentar daños personales, pero cuando los bomberos finalizaron las labores de extinción, se podía comprobar que la fachada del inmueble contiguo presentaba daños y que las altas temperaturas habían logrado fracturar las ventanas.