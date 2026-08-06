Un incendio declarado en Riofrío del Llano (Guadalajara) alcanza Nivel 1 por afección de humo a la población - INFOCAM

TOLEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado en la tarde de este jueves en el término municipal de Riofrío del Llano (Guadalajara) ha alcanzado situación operativa de Nivel 1 por la posible afección de humo a la entidad menor de Cardeñosa.

Así lo publica el Infocam en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, donde señala que en la lucha contra las llamas se encuentran trabajando cinco medios aéreos, seis medios terrestres y un total de 46 efectivos.

Según publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, este incendio forestal de arbolado ha sido detectado sobre las 17.19 horas por un vigilante fijo.