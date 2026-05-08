El incendio en el garaje de una vivienda de Torrejón del Rey deja un afectado por inhalación de humo

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GUADALAJARA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en el garaje de una vivienda situada en la calle Castillo de Atienza de la urbanización Parque de las Castillas, en la localidad guadalajareña de Torrejón del Rey, deja un varón de 30 años afectado por inhalación de humo.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el fuego, que ha afectado a una moto y a una autocaravana, se originó a las 2.11 horas de este viernes, y ha sido extinguido a las 3.45.

En el operativo han participado bomberos de Azuqueca de Henares, Guardia Civil, médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital, que ha trasladado al afectado al Hospital Universitario de Guadalajara.