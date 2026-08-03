El incendio de La Mierla desciende a Situación Operativa Nivel 0 y queda controlado tras 18 días desde su inicio

Terreno quemado por el incendio forestal, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España).- Juanma Jiménez - Europa Press

GUADALAJARA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de La Mierla, en Guadalajara, ha descendido a Situación Operativa Nivel 0 tras 18 días desde su inicio, tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En las labores de extinción de dicho fuego, que aún no ha sido controlado, trabajan tres medios terrestres.

Fue el pasado 24 de julio cuando pasó a nivel 1, tras quemar unas 35.000 hectáreas y convertirse en el fuego más grave de la historia de Castilla-La Mancha.