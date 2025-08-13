El incendio de Navalmoralejo desciende a nivel 0 y se levantan los confinamientos de los municipios afectados

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fuego originado el pasado lunes en la localidad toledana de Navalmoralejo ha descendido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles a Situación Operativa nivel 0, después de 40 horas de trabajo en un espacio de tiempo en el que llegó a estar a nivel 2.

Según informa el Plan Infocam, se levanta además las órdenes de confinamiento tanto de Navalmoralejo como del cercano municipio de La Estrella, quedando las carreteras aledañas abiertas.

Nueve medios terrestres y 45 efectivos de lucha contra el fuego continúan trabajando en la zona.