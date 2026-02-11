Un incendio en una nave industrial de Borox moviliza a bomberos de tres parques de la provincia de Toledo

El incendio se ha desatado en el Polígono Industrial Jesús Menchero. - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una nave industrial del municipio de Borox ha obligado a movilizar a equipos de bomberos de los parques del propio Borox, Villarrubia de Santiago e Illescas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el fuego afecta a una instalación, cuya actividad no ha trascendido, situada en la calle Oficios del Polígono Industrial Jesús Menchero. La llamada de aviso se realizó sobre las 2.31 horas.

El contenido de la nave ha causado que las llamas se extiendan por toda la instalación, mientras los equipos de bomberos continúan trabajando en la extinción del mismo.

Sin embargo, el incendio no se ha extendido a naves colindantes, ni se han producido afectaciones personales.

En el lugar de los hechos se encuentran desplegados también agentes de la Guardia Civil, así como una UVI móvil desplazada con carácter preventivo.