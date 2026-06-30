Incendio en una nave moviliza a los servicios forestales junto a bomberos de Talavera y Belvis de la Jara

El fuego se ha desatado en una nave industrial localizada en el polígono de Torrehierro. - EUROPA PRESS

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos Forestales se han movilizado junto a equipos de los parques de Talavera de la Reina y Belvis de la Jara para extinguir un incedio desatado en una nave del polígono industrial de Torrehierro en Talavera de la Reina.

Según han trasladado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 16.45 horas desde la nave, dedicada al almacenamiento de cartón, en la calle Cerámica del citado polígono industrial.

Junto a los equipos de bomberos, se ha trasladado una ambulancia en preventivo, aunque no se han registrado personas afectadas ni heridas.

También se han desplegado en el lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Talavera.