El incendio originado en un colchón de una vivienda de Talavera deja una afectada por inhalación de humo

Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 27 marzo 2026 22:34
TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años ha resultado afectada por inhalación de humo tras el incendio originado en un colchón de una vivienda situada en la avenida Pío XII de Talavera de la Reina.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que el aviso se ha registrado a las 20.49 horas de este viernes, alertando del fuego en un piso de una sexta planta de un edificio.

La afectada ha sido atendida en el lugar por una UVI, y no ha necesitado ser trasladada a ningún centro sanitario.

En el operativo movilizado por el 112 han participado bomberos de Talavera de la Reina, que extinguieron el fuego, y agentes de la Policía Nacional.

Contenido patrocinado