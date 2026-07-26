El incendio de Toledo ha quemado ya 2.000 hectáreas

Efectos del incendio forestal de la sierra oeste de Madrid, en la finca La Granjilla, a 26 de julio de 2026, en Cadalso de los Vidrios, Madrid (España). El incendio obligó a desalojar el sábado 25 de julio Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID/TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha detallado que de las 77.000 hectáreas calcinadas en total, 50.000 aproximadamente corresponden a la provincia de Ávila, lo que significa que es el mayor incendio forestal de la historia de España, más de 25.000 a la Comunidad de Madrid y 2.000 en el caso de Toledo.

Además, ha anunciado que habrá próximamente nuevas evacuaciones de vecinos por los incendios que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo.

Así lo ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), donde ha definido la situación de los incendios como "compleja" y que los efectivos están actuando en distintos frentes.

La vicepresidenta ha asegurado además que los ciudadanos evacuados regresarán a sus pueblos y casas "cuando se den las condiciones de máxima seguridad para la población". "Se determinará a través, en este caso, del mando operativo y evidentemente se dará la información a la población", ha reiterado.

Ante la complejidad de los incendios, la ministra ha afirmado que desde el Gobierno no se atreven a dar una "señal" sobre "cómo van a avanzar las próximas horas". "Lo que sí puedo decir es que el trabajo conjunto es extraordinario para poder una resolución --de los incendios-- lo más temprana posible", ha defendido, recalcando que lo prioritario es proteger a la población, ayudar en la evacuación de municipios y atacar la extinción de las llamas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha hecho hincapié en que en lo que va de año se han quemado en 32 grandes incendios más de 153.000 hectáreas en España, seis veces más comparado con el mismo periodo que en 2025.

Ante esta situación, la ministra ha defendido el pacto de Estado frente a la emergencia climática propuesto por el Gobierno, que permita al país anticiparse y estar "mejor preparados" mediante una "respuesta colectiva" que luche contra la "gran amenaza" del cambio climático.

AGRADECIMIENTOS POR LOS APOYOS

En este contexto, Aagesen ha agradecido la cooperación y colaboración entre las administraciones, subrayando que doce comunidades autónomas han suministrado distintos activos, como equipamiento o bomberos, para poder poner frente a estos incendios.

También ha puesto en valor el Mecanismo Europeo de Protección Civil, donde actualmente están presentes bomberos de Portugal; y los aviones de gran carga ofrecidos por Grecia e Italia. Asimismo, ha confirmado que están a punto de estar operativos otros dos aviones de Turquía.

EL NEGACIONISMO ES UN PELIGRO

Por otro lado, Aagesen se ha referido al negacionismo climático y ha cargado contra "el fanatismo" por ser un "peligro". "Realmente no se ancla en la ciencia, la información veraz y en la realidad", ha afirmado la ministra, que ha recordado, además de la temporada de incendios de este verano, "el tren de borrascas" de principios de este año y que afectaron a municipios como Grazalema (Cádiz) o la "fatídica dana" de Valencia.

"Cada alegato en contra de la evidencia científica de la realidad del cambio climático lo que hace es alimentar los incendios. Lo he dicho siempre: los gobiernos con negacionistas son un peligro para la población", ha aseverado.

Asimismo, ha instado a que la "prioridad nacional" sea "luchar contra el cambio climático" y no tener "ciudadanos de primera y de segunda".