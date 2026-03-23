El incendio en una vivienda de Casasimarro deja dos varones afectados por inhalación de humo

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CUENCA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio que ha afectado a una vivienda unifamiliar situada en la calle Luis de Mateo de la localidad conquense de Casasimarro ha dejado a dos varones, de 25 y 38 años de edad, afectados por inhalación de humo.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar sobre las 16.49 horas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil, bomberos de Motilla de Palancar que han extinguido las llamas y ventilado la vivienda, y una UVI que ha atendido a los afectados.

El varón de 28 años ha tenido que ser trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Básico al hospital de Albacete.