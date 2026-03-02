La inestabilidad meteorológica obliga a aplazar la voladura de la chimenea de humos de la Sevillana en Puertollano

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 2 (EUROPA PRESS)

La voladura de la gran chimenea de salida de humos de la antigua central térmica de la Sevillana de Puertollano (Ciudad Real), situada en la carretera de Mestanza, prevista para la tarde del 3 de marzo, ha sido aplazada hasta este jueves, 5 de marzo, debido a las previsiones de dirección e intensidad del viento.

A lo largo de esa jornada se procederá al corte de la carretera, aunque la fecha del derribo aún está condicionada hasta 48 horas antes debido a la inestabilidad de la climatología, según han informado a Europa Press fuentes de Repsol.

La demolición de esta infraestructura, que correrá a cargo de la empresa Erri Berri, supone otro importante hito en el desmantelamiento de estas históricas instalaciones energéticas de la ciudad industrial.

La chimenea, de 120 metros de altura y estructura cilíndrica de hormigón, es el último icono visual de la vieja térmica de carbón tras 53 años de existencia, toda vez que ya han sido demolidos prácticamente todos los edificios y estructuras.

La central térmica de Puertollano fue construida y puesta en marcha por la empresa Sevillana de Electricidad en 1972. En 1994 pasó a manos de Endesa, que en 2002 la vendió al grupo italiano ENEL y, a su vez, a la multinacional alemana EON seis años después, cuando la central tenía una plantilla de 72 trabajadores.

Esta central de 220 megavatios de potencia dejó de funcionar en octubre de 2013, un año antes de que la mayoría de los activos de EON en España pasaran a denominarse Viesgo Generación tras su venta a los fondos Macquarie European Infrastructure Fund 4 y Wren House Infrastructure.

Tras su pertenencia a Viesgo, las instalaciones fueron adquiridas por Repsol, que recientemente suspendió el proyecto de planta de generación de hidrógeno verde proyectada conjuntamente con RIC Energy en esta antigua térmica por la "inviabilidad técnica y económica" del proyecto.

En 2013 comenzaron los trabajos de retirada de las distintas unidades. El desmantelamiento culminó en una primera fase el 27 de noviembre del 2015 con la voladura de la torre de refrigeración.

En 2018 Repsol compró a través del fondo australiano Macquarie Super Core Infrastructure los activos no regulados de Viesgo relacionados con la generación de electricidad de bajas emisiones y su comercializadora de gas y electricidad. En 2020 Repsol Generación Eléctrica SL demolió la zona norte-centro de la central.