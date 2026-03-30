A información pública durante 20 días el proyecto de decreto que aprueba el Plan de recuperación de la alondra ricotí

Archivo - Alondra Ricotí (Chersophilus Duponti). - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID - Archivo

TOLEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este lunes una resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública, sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan de recuperación de la alondra ricotí (Chersophilus duponti).

El texto, recogido por Europa Press, también declara zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha y se incluye como en peligro de extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y se da publicidad al acuerdo de inicio del proceso participativo.

En concreto se procede a la apertura de un periodo de información pública durante el plazo de 20 días hábiles, que contarán desde este martes, a fin de que cualquier persona interesada pueda formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que estime pertinentes.

El texto estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM: www.jccm.es, en el Portal de Participación https://participacion.castillalamancha.es/ y en la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, todos los día laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Quien desee formular alegaciones al texto que se somete a información pública y proceso participativo, podrá presentarlas a través del Portal de Participación o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso irán dirigidas a la dirigirlas a la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible.