Foto de familia de la apertura institucional de la cuarta edición del Curso de Accesibilidad Universal en el Entorno. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Gobierno de Castilla-La Mancha han celebrado este jueves en el Paraninfo Ernesto Martínez Ataz de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en Ciudad Real, la apertura institucional de la cuarta edición del Curso de Accesibilidad Universal en el Entorno, una iniciativa formativa dirigida a profesionales para incorporar criterios de accesibilidad al diseño de ciudades, edificios, infraestructuras y espacios públicos.

La iniciativa, impulsada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a través de sus demarcaciones de Castilla-La Mancha y Euskadi, con el respaldo del Gobierno regional, se desarrolla por primera vez en la región tras tres ediciones celebradas en el País Vasco y ha reunido a representantes institucionales, profesionales de la ingeniería y la arquitectura y expertos en accesibilidad universal para abordar los retos que plantea la eliminación de barreras físicas, cognitivas y tecnológicas.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde; el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, y el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mesones.

Mesones, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la apertura institucional, ha defendido la necesidad de cambiar la concepción que existe sobre la accesibilidad, dejando de entenderla como una mera exigencia normativa para abordarla como un derecho de la ciudadanía.

"La accesibilidad universal, lejos de ser un trámite a cumplimentar, es hoy por hoy un derecho y creemos que el siglo XXI ha de ser el siglo de la accesibilidad universal", ha reivindicado Mesones.

El decano ha destacado el carácter eminentemente práctico de esta formación, que pretende proporcionar a los profesionales herramientas para eliminar barreras e incorporar criterios de accesibilidad en el desarrollo de su actividad cotidiana.

El curso, que comenzó el pasado 26 de octubre y se prolongará hasta mayo de 2027, cuenta con 70 horas lectivas y alrededor de 60 docentes, abordando cuestiones como la movilidad, el transporte, el urbanismo, la edificación, el patrimonio, la accesibilidad cognitiva o las nuevas tecnologías.

Además, gracias al respaldo económico del Gobierno regional y de otras entidades colaboradoras, los participantes se han beneficiado de una bonificación del 90% del coste de la formación, situándose el precio de la matrícula en 100 euros.

LA NUEVA LEY DE ACCESIBILIDAD, ANTES DE FINAL DE AÑO

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, ha avanzado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es aprobar en Consejo de Gobierno, antes de que finalice el año, el proyecto de la nueva Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha.

El texto, que se encuentra ya en su tercer borrador, ha recibido más de 300 aportaciones y ha registrado más de 3.000 accesos al contenido de la iniciativa durante su proceso participativo.

Caballero ha destacado la implicación tanto de las personas con discapacidad como de los profesionales, las empresas y los sectores que posteriormente tendrán que aplicar la normativa, defendiendo la necesidad de que nazca con un amplio grado de aceptación.

"Esta es la ley que favorece que se puedan ejercer todos los derechos", ha afirmado el vicepresidente, argumentando que el acceso a la educación, la sanidad, los espacios públicos o el ocio solo puede garantizarse plenamente si estos servicios y recursos son accesibles.

El texto pasará ahora a la fase de informe jurídico por parte de los letrados de la Junta, posteriormente al Consejo Consultivo y, tras su aprobación por el Ejecutivo, a las Cortes regionales.

MÁS ALLÁ DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha defendido una visión amplia de la accesibilidad universal que, además de contemplar la eliminación de barreras arquitectónicas, abarque el ámbito tecnológico, la gobernanza y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

"Para que todas las personas tengan independencia y tengan su autonomía, también tenemos que hacer accesibles todas estas nuevas tecnologías", ha señalado Garde, quien ha puesto como ejemplo una acción cotidiana como enviar un correo electrónico.

El rector ha destacado el trabajo que viene desarrollando la institución académica para convertirse en una universidad accesible para todas las personas, así como la labor de sus grupos de investigación en esta materia.

Asimismo, ha agradecido al Gobierno autonómico que haya contado con la UCLM durante la elaboración de la futura ley.

En la jornada también han participado la decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Euskadi, Carmen del Río, y el director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco, Pablo García Astrain.

La programación incluye, además, una clase magistral del director del curso, José Antonio Juncà; una intervención del comisionado para la Accesibilidad de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, sobre la estrategia regional en esta materia, y un coloquio centrado en la mujer, la discapacidad y la accesibilidad.