Ingenieros de Caminos de C-LM pide garantías para que la conexión provisional del AVE no condicione el paso por Toledo

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TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha presentado alegaciones al ramal provisional planteado para acelerar la conexión ferroviaria entre Madrid y Extremadura, en las que ha reclamado al Ministerio de Transportes "garantías expresas para evitar que esta actuación termine desplazando, condicionando o retrasando el paso definitivo de la alta velocidad por Toledo".

En un comunicado, el Colegio explica que mantiene su apoyo al desarrollo de la línea Madrid-Extremadura, que considera "estratégica" para la cohesión territorial y el desarrollo económico, pero advierte de que la conexión provisional entre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara "no puede tramitarse como una actuación independiente de la solución definitiva para la capital regional".

Como recuerdan, el Ministerio aprobó provisionalmente el estudio el pasado 19 de mayo y lo sometió a información pública mediante un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de mayo. La actuación está sometida a evaluación ambiental ordinaria y necesitará una declaración de impacto ambiental antes de su aprobación definitiva.

La principal advertencia de los ingenieros se centra en el riesgo de que una infraestructura concebida como provisional termine consolidándose en la práctica.

La alternativa seleccionada supera los 18 kilómetros de longitud, contempla doble vía, conexiones con las líneas Madrid-Sevilla y Madrid-Valencia de Alcántara, un cambiador de ancho, un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes, estructuras e instalaciones ferroviarias, cuyo plazo estimado de ejecución es de 32 meses.

El Colegio señala que a este periodo deberán añadirse los tiempos necesarios para completar la tramitación ambiental, redactar y aprobar los proyectos, licitar las obras, ejecutarlas y realizar las pruebas antes de su puesta en servicio.

Por ello, reclama que la resolución definitiva declare expresamente que el ramal Pantoja-Bargas tiene un carácter estrictamente transitorio y que no sustituirá, condicionará, retrasará ni desplazará presupuestariamente la solución definitiva a su paso por Toledo.

Las alegaciones también ponen el foco en el coste. El ramal provisional presenta un presupuesto base de licitación de 333,9 millones de euros, equivalente al 60,8% del presupuesto previsto para la alternativa Toledo Central, cifrada en 549,2 millones, y al 48,1% de la alternativa Toledo Exterior, presupuestada en 694 millones.

ACELERAR LA SOLUCIÓN DEFINITIVA

En caso de construir primero el ramal provisional y ejecutar posteriormente una de las soluciones definitivas por Toledo, la inversión acumulada se situaría entre 883 y 1.028 millones de euros, sin incluir actualizaciones de precios, mantenimiento, explotación, adaptación o un posible desmantelamiento parcial.

El Colegio no plantea paralizar la mejora ferroviaria hacia Extremadura, pero pide al Ministerio que "compare la eficiencia de todos los escenarios, incluida la posibilidad de acelerar la solución definitiva y ponerla en funcionamiento por fases".

Reclama igualmente que el análisis multicriterio incorpore de forma expresa la provisionalidad, la reversibilidad, la compatibilidad futura y el riesgo de consolidación de la solución provisional. Además, pide un análisis más completo de los servicios previstos durante la etapa transitoria, incluyendo frecuencias, estaciones, tiempos de viaje, material móvil, funcionamiento del cambiador de ancho y compatibilidad con los actuales trenes Madrid-Toledo.

Finalmente, solicita que tanto el ramal como la solución definitiva permitan una futura interconexión entre las líneas Madrid-Extremadura y Madrid-Andalucía. Esta conexión podría facilitar relaciones directas entre Toledo, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Andalucía y Extremadura sin necesidad de pasar por Madrid.

La Demarcación subraya también que la solución definitiva por Toledo debe nacer de un consenso técnico e institucional entre administraciones, de forma que la tramitación del ramal provisional sirva para acelerar, y no para aplazar, el acuerdo sobre el trazado definitivo.

Para avanzar en una solución consensuada, el Colegio propone crear una mesa técnica con el Ministerio, la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento y la Diputación de Toledo, Adif y las administraciones ambientales y patrimoniales.

Por último, el Colegio ofrece su colaboración técnica para participar en los trabajos que se impulsen y, en su caso, fomentar o coordinar un foro técnico que contribuya al análisis de una solución consensuada para el paso por Toledo.