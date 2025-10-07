Inma Cuesta, Marta Nieto y los Moriarti, Premios Trayectoria Joven Abycine 2025

ALBACETE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine, que celebrará su 27ª edición del 21 al 30 de octubre, ha presentado este martes la programación completa del festival. La inauguración oficial tendrá lugar el 23 de octubre en el Teatro Circo de Albacete, en una gala presentada por Valeria Ros donde Inma Cuesta, Marta Nieto y los directores vascos Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, conocidos en la industria como los Moriarti, recibirán el Premio Trayectoria Joven.

Así lo ha anunciado el director de Abycine, José Manuel Zamora, que ha desvelado la selección de los trabajos que se podrán ver durante el festival y que hasta ahora no se habían dado a conocer. Proyectos que se suman a los cinco estrenos mundiales y dos nacionales de las secciones Abycine Indie y Abycine Cortos, presentados recientemente.

En datos: un total de 1.000 trabajos inscritos, 115 obras y alrededor de 100 sesiones, informa en nota de prensa la organización.

ENFOQUES Y TALENTOS LANZA

Zamora, que ha estado acompañado por el alcalde, Manuel Serrano, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, y representantes de las empresas y entidades patrocinadoras del festival, ha comenzado hablando de la sección Enfoques.

En ella se proyectarán las películas 'A nadie le importas', dirigida por Cristina Galán y David Suárez; 'En silencio', un documental de Sara Sálamo; 'Subsuelo', dirigida por Fernando Franco; y el documental 'Warhol-Vijande: más que pistolas, cuchillos y cruces', dirigida por Sebastián Galán. Todas con el 'leit motiv' del retrato desde diferentes puntos de vista.

Siguiendo con la programación, la sección Talentos Lanza incluye la proyección de 'La furia', de Gemma Blasco; 'Lo que queda de ti', dirigida por Gala Gracia; 'Los Tortuga', de Belén Funes; y 'Pequeños calvarios', dirigida por Javier Polo.

El director de Abycine también ha destacado el 10º aniversario de Abycine Lanza, eje central de esta edición del festival, que incorpora nuevos partners y que va a contar con un amplio programa de actividades.

'RAFAELA Y SU LOCO MUNDO'

La presentación de los tres primeros episodios de 'Rafaela y su loco mundo', una serie original de Atresmedia, dirigida por Ernesto Sevilla y protagonizada por Aníbal Gómez, Ingrid García-Jonsson, Arturo Valls y Carmen Ruiz, centrará la clausura del festival, el día 30 de octubre, a las 20.30 horas, en la Sala Globalcaja del Cine Capitol.

DESAFÍO GASTROEXPERIENCE

Un año más, Abycine acogerá el Desafío Gastroexperience, patrocinado por la Cátedra de la Gastronomía de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la colaboración de la ruta del vino de La Manchuela, Euro-Toques y Joventura.

Por primera vez, Abycine contará, de forma especial, con una provincia invitada: Guadalajara, que dará a conocer la Alcarria desde sus fogones, con sus cocineros más relevantes.

Este año habrá tres sesiones, los días 26, 28 y 29 de octubre, todas en la Sala Globalcaja del Cine Capitol.

El director de Abycine ha agradecido a todos los creadores y creadoras su participación y compromiso, "que hacen posible seguir consolidando este espacio de encuentro para el cine y la creación contemporánea", así como la colaboración de las instituciones, Diputación, Ayuntamiento, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Film Commission, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y las empresas patrocinadoras, RES, Globalcaja, Hyundai, la Cátedra de la Gastronomía de la Universidad de Castilla-La Mancha, CMMedia, RTVE y Sinergy.

APOYO INSTITUCIONAL

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha reiterado el apoyo continuado que el Ayuntamiento viene prestando al festival desde su creación, al considerar que es un motor de promoción turística de la ciudad y un elemento clave de la Marca Albacete.

Según informa el Consistorio, ha destacado que la Filmoteca Municipal, ese "gran centro archivístico que conserva la memoria cinematográfica de Albacete", un año más será uno de los escenarios donde se desarrollará 'Abycine' fruto de la estrecha colaboración que el Consistorio mantiene con este festival.

En opinión de Serrano, 'Abycine' es un gran festival, cada vez más conocido y reconocido, que sitúa a Albacete en el mapa cinematográfico a nivel nacional e incluso internacional, asegurando que el cine contribuye a consolidar a Albacete "como una ciudad de la cultura que está más viva que nunca, donde la libertad y la creatividad son grandes protagonistas".