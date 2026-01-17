Inspección, dirección y familias abordarán el caso del menor con conducta violenta del centro de Toledo el próximo lunes

CEIP Gregorio Marañón en Toledo - GOOGLE MAPS

TOLEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 19 de enero tendrá lugar una reunión entre la dirección del CEIP Gregorio Marañón en Toledo, la Inspección de Educación y representantes de las familias, tras denunciar estas conductas violentas reiteradas de un alumno de 3º de Primaria y pedir al Gobierno regional medidas urgentes.

En un mensaje de la dirección del centro dirigido a las familias, recogido por Europa Press, se explica que en esta reunión "se informará de forma directa y transparente sobre las medidas adoptadas".

Asimismo, en los próximos días la Delegación provincial mantendrá un encuentro con las familias para escuchar y atender sus preocupaciones.

"Creemos que estos espacios de diálogo son la vía más adecuada para avanzar conjuntamente hacia soluciones", han afirmado desde la dirección del centro.

"HUELGA" DE ASISTENCIA EN EL COLEGIO

Por otro lado, del lado de las familias afectadas se ha invitado al resto de padres y madres del alumnado del centro que, de manera pacífica y en señal de apoyo, no lleven a clase a sus hijos el próximo lunes 19 para demostrar que se trata de un colegio "unido" que no tolera la violencia.

Sobre este aspecto, la dirección del colegio entiende que la convocatoria de concentraciones o la no asistencia del alumnado al centro antes de que finalicen las actuaciones "puede generar un clima de alarma y desconfianza que no beneficia a la comunidad educativa".

"Pedimos confianza, colaboración y serenidad. Agradecemos su comprensión y disposición al diálogo para superar esta situación de la mejor manera posible", han manifestado desde la dirección del colegio toledano.

Conscientes de la inquietud que puede generar cualquier situación que afecte al bienestar y la seguridad del alumnado, la dirección ha remarcado que "desde el primer momento y con el asesoramiento de la Inspección de Educación, se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar un entorno seguro y adecuado para todo el alumnado". "La protección de los niños y niñas es, y seguirá siendo, una prioridad absoluta para la Administración educativa".

Añaden que "los hechos se están analizando con rigor y responsabilidad, adoptando las medidas educativas y organizativas que corresponden, siempre desde un enfoque profesional y ajustado a la normativa vigente".

ACADEMIAS SE SUMAN A LA CAUSA

En señal de apoyo, una academia del barrio toledano de Santa María de Benquerencia, donde se ubica este centro, han ofrecido sus instalaciones para acoger a aquellos niños que no vayan a clase el próximo lunes, para ayudar a la conciliación de los progenitores, en un mensaje al que ha tenido acceso Europa Press.

De su lado, el AMPA del Gregorio Marañón ha afirmado que está al corriente de la situación y se reunirá en breve con el equipo directivo, representantes de padres y familias afectadas para conocer las medidas que se tomen y contribuir a que esta situación conflictiva se termine por solucionar.