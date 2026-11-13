Inspecciones técnicas o refuerzo en el bloque 2, avances en las obras del acuartelamiento de la Guardia Civil de Toledo

Archivo - Comandancia de la Guardia Civil en Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Toledo ha informado sobre el estado y la evolución de las obras que se están llevando a cabo en el acuartelamiento de Toledo. Inspecciones técnicas de seguridad en varios bloques o las obras de refuerzo en el bloque 2 son algunos de los avances.

En primer lugar, se ha informado sobre las inspecciones técnicas de seguridad que se están realizando en los bloques 14 y 15, como paso previo a los trabajos de demolición, cuya ejecución está prevista durante el mes de octubre de 2027, tal como se informó en el pasado mes de octubre de 2025 a los adjudicatarios de los mismos.

En relación con esta actuación, se ha planteado la posibilidad de incluir el bloque 4 del acuartelamiento debido a la proximidad y posible afectación durante los trabajos de demolición.

A su vez, con respecto a las obras sobre medidas de refuerzo estructural que se están realizando en el bloque 2, la Dirección Facultativa de la empresa constructora ha verificado dichos trabajos, confirmando que se mantiene la previsión de finalizar a finales del presente mes de noviembre. Finalmente, continúa avanzando el proyecto para la construcción de un nuevo acuartelamiento.

Todas estas actuaciones tienen el objetivo de mejorar y adecuar las instalaciones del acuartelamiento de la Guardia Civil en Toledo, situado en la avenida de Barber, garantizando la continuidad de los servicios que prestan las distintas unidades y manteniendo su compromiso de servicio hacia la ciudadanía, ha informado la Benemérita en nota de prensa.