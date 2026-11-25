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TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Instituciones de Castilla-La Mancha y sindicatos han clamado este jueves, 25 de noviembre, contra la violencia machista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha ha celebrado, a las puertas de su sede, un acto en memoria de las 47 mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año, cuatro de ellas en Castilla-La Mancha.

Un acto que ha estado presidido por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo; por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, entre otros.

El acto ha comenzado con el despliegue de la pancarta conmemorativa del 25N en la fachada de la Delegación del Gobierno. A continuación, se han leído los nombres de las mujeres asesinadas y se ha depositado una rosa blanca por cada una de ellas. Finalmente, las personas asistentes han guardado un minuto de silencio en su memoria, como muestra de rechazo a la violencia machista y de solidaridad con sus familiares y seres queridos.

Desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse los datos oficiales, 1.388 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España. A esta realidad se suma el impacto sobre sus hijos e hijas: desde 2013, 68 niños y niñas han sido asesinados por violencia de género contra su madre y 548 han quedado huérfanos como consecuencia de esta violencia.

En Castilla-La Mancha, la violencia de género ha acabado este año con la vida de cuatro mujeres: Alejandra Maryvin, en Seseña (Toledo); Rossana Katherine, en Alameda de la Sagra (Toledo); Luisa, en Valverde de Júcar (Cuenca), y Elena, en Villarrobledo (Albacete).

Por otro lado, en el acto celebrado en la institución provincial, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha destacado la importancia de que la Institución mantenga una posición de unidad frente a la violencia contra las mujeres, una responsabilidad que ha definido como compartida por toda la sociedad y que exige seguir trabajando por la igualdad, el respeto, la libertad y la dignidad de todas las personas.

Desde Talavera de la Reina, su alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que la violencia contra la mujer "sigue siendo un grave problema que golpea a nuestra sociedad", y ha subrayado que el 25 de noviembre también debe servir para "reivindicar, alzar la voz y mostrar el rechazo más profundo a cualquier forma de violencia contra las mujeres".

NO DAR NI UN PASO ATRÁS

"No podemos ni queremos dar ningún paso atrás en la defensa de los derechos conquistados y en la construcción de una sociedad libre de violencia machista", ha defendido el alcalde de Albacete, Manuel Serrano.

Ha recordado que casi medio centenar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año, entre ellas Elena, una joven de 37 años asesinada el pasado 19 de noviembre en Villarrobledo, y que son casi 1.400 las víctimas mortales contabilizadas desde 2003, cuando comenzó a elaborarse una estadística oficial.

Unas cifras que, tal y como ha señalado el alcalde, "no son una estadística de frías cifras, sino el reflejo del sufrimiento de personas y familias que padecen directamente las consecuencias de la violencia machista".

En Ciudad Real, se ha celebrado un acto institucional en la Biblioteca Pública del Estado, al que han asistido el subdelegado del Gobierno, David Broceño; la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

Valverde ha apelado a la unidad de las administraciones públicas y del conjunto de la sociedad para erradicar la violencia contra las mujeres, un problema de Estado que, a su juicio, requiere una respuesta integral, más recursos para la protección de las víctimas y una apuesta decidida por la educación y la igualdad real entre hombres y mujeres.

Cañizares ha asumido que la violencia machista "es una lacra que no terminamos de acabar con ella aunque se han puesto recursos y normativas a lo largo de los años encaminando respuestas, intentando solucionar el problema formando a nuestros jóvenes y dotando a las administraciones de mecanismos y estructuras para ayudar a la mujer", y por ello ha considerado necesario "cambiar las políticas, implicarnos todavía más, alcanzar nuevos consensos, buscar nuevas alianzas que hagan que la violencia en su grado más extremo, como es el de la muerte de las mujeres, desaparezca".

Broceño ha apelado a la responsabilidad compartida de las administraciones y de toda la sociedad para combatir la violencia machista. "En una cuestión como esta debemos ser capaces de entendernos, de sumar esfuerzos y de mantener ese compromiso por encima de cualquier diferencia", ha señalado.

"Cada muerte, cada asesinato o cada mujer que tiene que ser protegida porque su vida o su integridad física, moral o emocional está en riesgo es un fracaso de la sociedad", ha señalado Blanca Fernández, quien ha recordado que en Castilla-La Mancha hay más de 5.000 mujeres bajo algún sistema de protección, más de mil en la provincia de Ciudad Real.

Desde Guadalajara, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha alertado sobre el temor que generan los postulados de algunas formaciones políticas sobre la posibilidad de "imponer, en caso de llegar al poder, que dejen de hacerse las políticas de apoyo" que necesitan las mujeres en distintos ámbitos y, especialmente, en la lucha contra la violencia machista.

UCLM Y SINDICATOS

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con distintas actividades organizadas en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo y las sedes de Almadén y Talavera. El acto central ha tenido lugar en el Campus de Toledo, donde se ha dado lectura al manifiesto institucional reivindicando la responsabilidad colectiva en la prevención y erradicación de las violencias machistas y el papel de la educación y la investigación para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

El secretario general de CCOO CLM, Javier Ortega, ha exigido seguir fortaleciendo las políticas y medidas para erradicar todas las formas de violencia machista. "Cada euro menos que se dedique a erradicar esta lacra será un riesgo más que asumen las mujeres, y no lo podemos consentir".

UGT y CSIF se han concentrado hoy en Castilla-La Mancha --a las puertas de sus sedes-- para hacer un llamamiento a combatir la violencia machista que sufren las mujeres y a fortalecer las políticas públicas dirigidas a prevenir su aparición y proteger y atender de manera integral a las víctimas y a los menores.