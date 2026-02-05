El Instituto San Isidro de Talavera suspende las clases presenciales este viernes por filtraciones de agua

Archivo - Foto de archivo del río Alberche a su paso por Talavera de la Reina. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Educación Secundaria San Isidro de Talavera de la Reina ha suspendido su actividad lectiva presencial tras filtrarse agua de parcelas colindantes a las instalaciones del centro a causa de la borrasca Leonardo.

Los 2.078 alumnos "podrá seguir el desarrollo de las clases a través de la plataforma Educamos Castilla-La Mancha" así como por los canales oficiales facilitados por el profesorado, según ha explicado en declaraciones a Europa Press el Delegado de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Toledo, José Gutiérrez.

El delegado de Educación ha explicado que la proximidad del arroyo del Bárrago, desbordado este jueves a causa del incremento de caudal, ha causado filtraciones de agua al centro.

Por otra parte, Gutiérrez ha explicado que, a pesar de la incidencia registrada en el IES Ribera del Tajo a causa de la inundación de la avenida de la Real Fábrica de Seda, el centro sí contará con clases presenciales este viernes.

A causa de la presencia de agua en la vía, el alumnado ha sido desalojado en la tarde de este jueves. "Mañana va a haber clase presencial en este centro, lo único que se modifica es el lugar de las paradas de autobuses escolares", ha explicado el delegado de Educación.

Además, ha expuesto que se habilitarán aparcamientos junto al polideportivo JAJE.

ALERTA POR LA CRECIDA DEL ALBERCHE

La ciudad de Talavera se ha mantenido en alerta a lo largo de este jueves ante el incremento de caudal del río Alberche que ha llevado a las autoridades a remitir un mensaje de alerta a la ciudadanía sobre las 14.30 horas.

A lo largo de la tarde del jueves se han registrado varias incidencias por desbordes y acumulación de agua en varias zonas de la ciudad y su entorno.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica se ha instado a extremar la precaución ante el riesgo de que el nivel de alerta naranja escale a nivel rojo.

