Usuarios frente a la huelga convocada por los profesionales ferroviarios, en la Estación Madrid Puerta de Atocha - Almudena Grandes, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El sector ferroviario ha convocado una huelga con el objetivo de reclamar m - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que se encuentra interrumpida la circulación en la línea ferroviaria entre Madrid y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), debido a "una incidencia pantógrafo-catenaria" entre Aranjuez y Castillejo-Añover.

A través de su web y su cuenta de X, según recoge Europa Press, Adif señala que se está trabajando para solucionar esta incidencia "a la mayor brevedad posible".