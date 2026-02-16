Intoxicado por humo tras el incendio en una casa de La Frontera (Cuenca)

Archivo - Servicio de Bomberos de Cuenca. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha resultado intoxicado por humo tras el incendio iniciado este lunes en la chimenea de una casa baja ubicada en la travesía Cocederos, en La Frontera (Cuenca).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 14.15 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte, que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Cuenca, así como bomberos de Cuenca y Guardia Civil.