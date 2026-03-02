Una invasión indebida del carril provocó el triple accidente mortal de este domingo en Elche de la Sierra

Tres personas fallecidas tras la colisión frontal de tres motos en la CM-412 en Elche de la Sierra - EUROPA PRESS

TOLEDO/ALBACETE 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una invasión indebida del carril pudo provocar el triple accidente mortal sucedido este domingo en la CM-412, a su paso por la localidad albaceteña de Elche de la Sierra, en el que perdieron la vida tres motoristas, tal y como ha indicado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

"Hasta donde yo sé, parece ser que hubo una invasión del carril contrario por parte de uno de los motoristas y eso provocó el accidente y los fallecimientos", ha indicado este lunes el delegado, a preguntas de los medios por este siniestro, tras desplegar la pancarta con motivo del Día Internacional de la Mujer en la sede de la Delegación del Gobierno.

En este marco, Sabrido ha apelado a la prudencia, pues ha recordado que muchas veces "la causa de los accidentes son los excesos de velocidad, las curvas mal tomadas y algunas veces la impericia de los propios motoristas".

"Con lo cual, precaución, mucha precaución, porque la carretera es un peligro", ha zanjado.